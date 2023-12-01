В Челябинской области пройдет слабый снег

На дорогах по‑прежнему будет скользко

Сегодня, 1 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха будет минусовой. Местами сохранится порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −8°C, днем достигнут −3...−5°C. Ветер северо-западного направления с переходом на южный 4—9 метров в секунду. Облачно с прояснениями, без осадков. Местами на дорогах и тротуарах гололедица.

В Челябинской области в утренние часы будет около −7°C, местами значительно ниже. Днем температура воздуха составит от −1 до −6°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на юго-западе до умеренного. Гололед, возможна изморозь. Ветер преимущественно северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.