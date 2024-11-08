В Челябинской области пройдет слабый снег 8 ноября

Температура воздуха составит около −5°C

Сегодня, 8 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Сильного ветра не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −4°C. Пройдет слабый снег. На дорогах сохранится гололед. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске опустятся до −5°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе похолодает до −3°C. Небольшой снег должен прекратиться во второй половине дня. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около −6°C. Небольшой снег усилится к ночи. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

До −2°C ожидается в Озерске. Пасмурно. Небольшой снег возможен только утром и ночью. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе установится в пределах от −1 до −6°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, в горных — умеренный. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.