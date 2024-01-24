В Челябинской области пройдет слабый снег 25 января

Погода сохранится умеренно морозной

В четверг, 25 января, в Челябинской области ночью может похолодать до −28 градусов. Днем температура поднимется до −12 градусов и выше. Ветер в регионе по-прежнему будет слабым. Солнечная погода сменится облачной, местами пройдет слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют около −21 градуса, днем столбики термометров поднимутся до −9...−11 градусов. Облачно с прояснением, возможен слабый снег. Ветер неустойчивый до 1,5 метра в секунду.

В Магнитогорске в дневные часы ожидается −10...−15 градусов. Пасмурно, к вечеру начнется слабый снег. Ветер юго-западный до 2,7 метра в секунду.

В Чебаркуле обещают −10...−14 градусов. День также будет пасмурным. Ветер северо-западный до 1,6 метра в секунду.

В Снежинске будет облачно с прояснениями и около −11 градусов. Ветер западный до двух метров в секунду.

В целом на большей части территории ночью похолодает до −18...−23 градусов, при прояснении температура может опуститься до −28 градусов. Днем столбики термометров покажут до −7...−12 градусов. Облачно с прояснением, на востоке региона небольшой снег. Ветер слабый.