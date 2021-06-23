В Челябинской области пройдет первый Всероссийский социальный форум

Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержала гендиректор АСИ Светлана Чупшева

В рамках рабочего визита в Челябинскую область генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева вместе с губернатором Алексеем Текслером встретились с представителями социальной сферы региона. В среду, 23 июня, они посетили Международный институт дизайна и сервиса и общеобразовательную школу «7 ключей».

Руководство института и школы провели экскурсию для гостей: они заглянули в мастерские, где работают будущие участники чемпионата «ВорлдСкиллс», посмотрели музей истории моды, учебную швейную мастерскую, Алексей Текслер и Светлана Чупшева сделали селфи на фоне граффити. Затем, в ходе встречи за круглым столом с представителями социальной сферы региона, стороны обсудили вопросы развития гериатрической помощи, а также поиск новых подходов при оказании социальных услуг и возможности их предоставления на дому силами некоммерческих организаций.

Кроме того, говорили о реализации проекта АСИ «Национальная социальная инициатива». Челябинская область оказалась в числе пилотных регионов, где запустят данный проект. Его цель — сделать социальную работу направленной на проблему конкретного человека, но вместе с этим не забывать о потребностях самих работников социальной сферы.

«Инициатива, с которой вышло АСИ, была поддержана президентом. Ее суть — дойти до каждого человека, улучшить каждое из направлений в социальной сфере. Максимально удобный сервис, даже в самых мелочах, — это сегодня то, чего не хватает. Это как в здравоохранении: можно купить какое угодно оборудование, лечит всё равно доктор. Отношение конкретного врача к пациенту во многом отражает суть медицины. И так в каждой сфере: и в образовании, и в социальной политике. Суть национальной социальной инициативы именно в этом», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, Челябинская область готова внедрять новые механизмы и наработки практик работы с жителями, а также специалистами по решению проблем доступности и более высокого качества услуг в социальной сфере, развития инфраструктуры, создания новых сервисов для южноуральцев.

За еще одним круглым столом Алексей Текслер и Светлана Чупшева встретились с руководителями социальных учреждений, представителями НКО, многодетными семьями и родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе участники обсудили успешные и эффективные примеры негосударственных учреждений и проектов, которые отличаются клиентоориентированным подходом при оказании социальных услуг. Все предложенные в ходе обсуждения инициативы в регионе примут во внимание на практике.

Одна из приоритетных задач, по словам главы региона, — удовлетворенность жителей качеством социальных услуг. По итогам дня было принято совместное решение организовать в Челябинске первый всероссийский форум национально-социальной инициативы.

«Учитывая тот факт, что социальная сфера — это одно из важнейших направлений развития нашей страны как социального государства, я хотел бы предложить провести в Челябинской области совместный с АСИ форум в сентябре. Конечно, ситуация сейчас непростая, скорее всего, это будет какой-то гибридный формат — очно-заочный. Мы могли бы организовать его проведение в Челябинске и сделать его регулярным», — предложил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области также отметил, что развитие социальной сферы в регионе всегда было приоритетным.