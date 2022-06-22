В Челябинской области пройдет первый Увильдинский Сабантуй

Гости праздника — генеральные консулы и представители дипломатических миссий

26 июня состоится первый фестиваль национального творчества «Увильдинский Сабантуй — 2022». Мероприятие посетят гости из-за рубежа, генеральные консулы и представители дипломатических миссий, сообщают организаторы. Гостей ждет яркая программа с многонациональным южноуральским колоритом.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным национальным ремеслам. Зрелищными станут соревнования по спортивной борьбе куреш и показательные выступления по стрельбе из лука. Для творческих личностей запланированы выступления национальных коллективов и детская анимационная программа.





Хэдлайнером фестиваля стал заслуженный артист Республики Башкортостан Zainetdin.

Для гостей курорта «Увильды» участие бесплатно. Остальным желающим нужно будет заплатить 500 рублей на входе.