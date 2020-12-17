В Челябинской области пройдет небольшой снег

Днем в регионе потеплеет до -3 градусов

Сегодня, 17 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой снег и ветер. Днем будет достаточно тепло. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −8, −13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −3, −8 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −9, −11 градусов. Днем воздух прогреется до −4, −6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» желает читателям хорошего дня!