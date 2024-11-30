В Челябинской области пройдет небольшой снег 30 ноября

В Челябинске осадков не будет

Сегодня, 30 ноября, в Челябинской области ожидается около −5°C и переменная облачность. В ряде районов пройдет небольшой снег. На дорогах сохраняется гололед, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура воздуха составит до −5°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный, северо-западный, до 8 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −3°C. Пасмурно, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

Не отличится разнообразием погода и в Миассе: пасмурно и −3°C. Небольшой снег синоптики обещают ближе к вечеру. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

Показания термометров в Златоусте достигнут −5°C. Интенсивность снежных осадков будет варьироваться от небольших до умеренных в течение дня. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В Троицке тоже ожидается до −5°C. День выдастся пасмурным, без осадков. Ветер западный, слабый.

В целом отметка на градуснике в регионе установится в пределах от −1 до −6°C, в горных районах и низинах опустится до −10°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. В утренние часы локально туман. Также не исключаются гололед и изморозь. Ветер западного направления, до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.