В Челябинской области пройдет небольшой снег 17 декабря

Местами будет ветрено

Сегодня, 17 декабря, температура воздуха в Челябинской области поднимется до −7 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и небольшой снег.

В Челябинске днем ожидается −10...-12 градусов. Будет переменная облачность, возможны слабые осадки. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут −11...-14 градусов. Ветер южный до 3,5 метра в секунду.

Около −13 градусов будет в Златоусте. Также небольшой снег. Ветер слабый южный.

До −9 градусов поднимется температура в Катав-Ивановске. Небольшой снег, к вечеру осадки усилятся.

В целом в Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −7 до −15 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.