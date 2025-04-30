В Челябинской области пройдет небольшой дождь 1 мая

Воздух может прогреться до +18 градусов

В четверг, 1 мая, в Челябинской области пройдет небольшой дождь и сохранится порывистый ветер. Температура воздуха по области будет варьироваться в пределах от +9 до +18 градусов. Ночью местами вновь возможны заморозки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью 1 мая атмосферный фронт подойдет к западным границам Челябинской области, там начнутся осадки. Уже днем, пересекая регион с запада на восток, линия фронта принесет дожди и порывистый ветер в большинство районов»,— уточнили синоптики.

В Челябинске ночная температура составит около +4 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пойдет дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

По области в отдельных районах сохранятся заморозки до −5 градусов, в целом градусники покажут от +2 до +7 градусов. Днем в большинстве районов температура поднимется до +9...+14 градусов, на юге потеплеет до +18. Облачно с прояснением, небольшие дожди. На севере осадки будут умеренными. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду.