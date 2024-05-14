В Челябинской области пройдет Международный фестиваль духовной музыки

Запланированы 13 концертов в девяти городах

С 16 по 19 мая в Челябинской области состоится VIII Международный фестиваль духовной музыки. Он уже стал традиционным и ежегодно проходит при поддержке губернатора Челябинской области. Порядка десяти творческих коллективов примут участие в фестивале, в том числе неизменный участник фестиваля Челябинский камерный хор им. В. Михальченко.

Среди городов, где прозвучит духовная музыка, — Челябинск, Аша, Кыштым, Троицк, Сатка и село Долгодеревенское. Впервые фестивальные концерты также пройдут в городах Катав-Ивановске, Озерске и селе Варна.

Закрытие фестиваля духовной музыки состоится в Храме Рождества Христова в Кыштыме. Заключительный гала-концерт, который пройдет 19 мая, соберет всех участников фестиваля на одной сцене, куда также поднимется Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии.