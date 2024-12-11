В Челябинской области пройдет II форум «Патриоты Урала»

Регистрация для участников уже началась

Второй форум «Патриоты Урала» пройдет 20 февраля 2025 года в Чебаркуле. Об этом сообщил полпред УрФО Артем Жога во время встречи с активом вузовских студенческих организаций «Движение первых».

«Первый форум, который мы провели в Верхней Пышме, показал, что вопросов, связанных с деятельностью волонтерского сообщества, очень много. Их решение требует системного подхода, глубокой проработки. На втором форуме мы сосредоточимся на самых острых темах, которые обозначились в прошлый раз. Уверен, общение будет продуктивным и полезным всем участникам», — подчеркнул Артем Жога.

Работа на форуме будет разбита по направлениям волонтерской деятельности. Мероприятие направлено объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей госструктур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов.

Второй форум «Патриоты Урала» в Чебаркуле будет состоять из трех секций: меры поддержки и гранты для гражданских активов, реабилитация и ресоциализация участников СВО, организация и логистика гуманитарной помощи.

Ожидается, что в форуме примут участие более 500 человек, регистрация уже началась и продлится до 15 января 2025 года.