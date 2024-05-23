В Челябинской области пройдет фестиваль «Казачьему роду нет переводу»

Гостей ожидает насыщенная программа

28 мая в селе Травники Чебаркульского района состоится XVI Областной фестиваль детских и молодёжных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу». Ежегодно мероприятие собирает всех тех, кто не равнодушен к судьбе российского казачества. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.



На площадке фестиваля развернётся театральное действо. Клуб исторической реконструкции Челябинска совместно с коллективами Чебаркульского района покажут жизнь и быт казачьей станицы, а также продемонстрируют владение традиционными казачьими навыками и умениями.

Продолжит фестиваль конкурсная программа «Гуляй, казак!». Она включает около 50 выступлений от коллективов со всей Челябинской области.

Напомним, что фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры совместно с Челябинским государственным центром народного творчества и Администрация Чебаркульского муниципального района, хуторское казачье общество «Травниковский». Мероприятие включено в программу «Творческие люди» национального проекта «Культура».