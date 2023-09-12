В Челябинской области пройдет фестиваль для молодежи «Молфест»

Участники узнают о возможностях южноуральских предприятий, вузов и общественных организаций

29 сентября в поселке Новый Кременкуль Сосновского района пройдет фестиваль «Молфест», который объединит школьников, студентов ссузов и вузов, а также молодые семьи. Участников ждут интересные мастер-классы, выступления известных челябинцев, лекции профессионалов и развлекательная программа с песнями и танцами, рассказали в пресс-службе челябинского отделения «Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“».

Фестиваль пройдет на базе отдыха «Боярская станица» под открытым небом с часу дня и до позднего вечера. Участники смогут побывать на «Классной встрече» с известными личностями Челябинска, встретиться с популярными блогерами, принять участие в различных мастер-классах, которые проведут в том числе киберспортсмены и ИТ-специалисты. На площадке фестиваля будут размещены игровые станции, различные мастерские и лекционные площадки.

Также школьники, студенты и молодые семьи смогут получить консультации психолога, нутрициолога и косметолога.

А еще на фестивале ребята смогут найти работу, так как на мероприятии будут работать площадки от предприятий региона, которые расскажут об актуальных вакансиях. Узнают участники фестиваля и о проектах, реализуемых в регионе.

«Помимо спортивных и интерактивных площадок, участников фестиваля ждет еще одно значимое событие: получение первого паспорта в рамках всероссийской программы „Мы — граждане России“. Завершится фестиваль выступлениями приглашенного гостя и популярных молодежных коллективов»,— уточнили в организации.

Участниками фестиваля смогут стать две тысячи человек, которые выполнят необходимые условия: до 15 сентября снимут VK-клип на тему «Время первых», зарегистрируются на сайте будьвдвижении.рф и подадут заявку на фестиваль на том же сайте.