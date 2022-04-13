В Челябинской области пройдет детский фестиваль технического творчества «Первый шаг»

Принять участие в соревновании смогут юные южноуральцы, увлекающиеся изобретательством

Юных жителей Челябинской области приглашают принять участие в фестивале технического творчества «Первый шаг». Дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет продемонстрируют свои навыки в области техники и технологий, а лучшие получат дипломы победителей в семи номинациях, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Впервые 23 апреля на базе Центра исторического наследия Южно-Уральской железной дороги состоится фестиваль, который объединит детей, проявляющих интерес к 3D-моделированию, программированию и сборке роботов и занимающихся в «Точках роста» и «Новых местах дополнительного образования». Как отметил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов, на фестивале дети не только покажут свои навыки, но и расширят свои знания.

«Дети, проявляющие интерес к изобретательству, обладают нестандартным мышлением и способностями в области техники и технологий. А возможностей продемонстрировать свой талант и получить заслуженную награду не так много. Наш конкурс даст им шанс на региональном уровне показать свои навыки и компетенции. И не просто показать, а углубить и расширить свои знания по одному или нескольким направлениям, успешно дебютировать и получить диплом победителя»,— сказал он.

Зрители и гости фестиваля увидят заезды роботов с эстафетными палочками, бои роботов сумо и многое другое, а лучших изобретателей наградят в семи номинациях:

3D-моделирование, младшая возрастная категория;

3D-моделирование, старшая возрастная категория;

программирование и схемотехника;

робототехника. Интеллектуальное сумо 25×25;

сборка робота, младшая возрастная категория;

сборка робота, старшая возрастная категория;

эстафетная палочка.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 (351) 721-42-82 (доб. 128) или написать на электронную почту omo@robo74.ru.