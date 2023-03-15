В Челябинской области проводят учения по отработке борьбы с паводками

Наибольшее поднятие уровня рек придется на 5-15 апреля

В Миассе 15 и 16 марта проходят учения по отработке пропуска весеннего половодья без аварий. Это часть Всероссийских командно-штабных учений, которые организовали во всех регионах. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов.

Органы управления и силы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) отрабатывают противопаводковые и связанные с ликвидацией природных пожаров мероприятия. Также учения затронут тему защиты населенных пунктов и объектов экономики.

Напомним, утром 15 марта жители Миасса получили СМС-сообщения от РСЧС о прорыве плотины Поликарповского пруда. Выяснилось, что эта информация — часть учений.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2023 году пик паводка придется на 5-15 апреля. Превентивные меры начали применяться уже сейчас.

