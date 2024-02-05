Инспекторы Гостехнадзора выехали на проверку зимних горок в Челябинске и области. До 7 февраля в регионе оценят состояние 19 снежных аттракционов, сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области.
Сотрудники Минсельхоза уже посетили горки в парке Дружбы в Тракторозаводском районе и на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова в Металлургическом. Владельцам аттракционов напомнили о правилах содержания и безопасности.
«Призываем владельцев горок добросовестно соблюдать обязательные требования, указываем им на недостатки, которые могут повлечь причинение вреда детям», — рассказал заместитель начальника отдела по регистрации аттракционов Дмитрий Сидорченко.
Напомним, по закону зимние горки, установленные в общественных местах, должны быть зарегистрированы. На сегодня в Челябинской области зарегистрировано 45 горок. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.
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