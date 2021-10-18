В Челябинской области проверяют соблюдение масочного режима

Протоколы составляются на должностных лиц, пассажиров и покупателей

В Челябинской области идут проверки соблюдения масочного режима. В городах и селах региона жителей предупреждают о необходимости носить маски в общественных местах. В городских администрациях члены административных комиссий отчитываются о проведенных рейдах. Так, по сообщениям пресс-служб, в Копейске за прошлую неделю выявили 59 нарушителей масочного режима, а в Магнитогорске — за последние три дня 89.

В Копейске рейды проходят ежедневно. Их проводят сотрудники администрации городского округа и местного отдела полиции.

«Мы постоянно наращиваем темпы проверок. За прошлую неделю выявлено 59 нарушителей, в том числе 17 — в транспорте, 42 — в общественных местах»,— сообщил начальник управления гражданской защиты населения администрации Копейского городского округа Марат Харисов.

Кто-то из горожан отделывается предупреждением, на другого — составляют административный протокол. Протоколы в дальнейшем рассматриваются в суде, как правило, накладывая на физлиц штрафы в размере одной тысячи рублей, если нарушение выявлено впервые, и от пяти тысяч — за повторное.

«Штраф — это не просто денежные суммы, это определенный правовой бэкграунд. Сведения об административных проступках хранятся в единой информационной системе и в определенных случаях, когда гражданам важно подтвердить чистоту репутации, могут сыграть негативную роль», — констатирует Марат Харисов.

Между тем в пресс-службе администрации Копейска отметили, что в ковидном госпитале поселка Потанино уже несколько недель нет мест: все 140 коек заполнены.

В Магнитогорске за прошедшие три дня за нарушение требований масочного режима составлено 86 административных протоколов. Так, комиссия составила протокол на должностное лицо магазина «Пятерочка». В торговых помещениях не обеспечивался контроль за использованием масок клиентами и работниками. Покупатели без масок обнаружились в ТЦ «Гостиный двор», «Сельсовет», «Славянский», «Тетрис», «Jazz Mall», в магазинах «Магнит», «Лента», «Гастроном». Во всех случаях нарушители также не избежали протокола.