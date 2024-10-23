В Челябинской области проверяют, хватит ли дорожной техники этой зимой

Губернатор обратил внимание глав на трудный опыт прошлого года

Проверить дорожную технику и обеспеченность кадрами к зимнему сезону поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Тема зимнего содержания дорог региона стала одной из ключевых на совещании с главами 22 октября.

Затяжная осень не будет бесконечной. Уже в эти выходные обещают снег. Сильные снегопады прошлого года заставили еще внимательнее подходить к вопросу готовности дорожных служб к зимнему сезону. В прошлый Новый год по области возникли проблемы с наличием техники у подрядных организаций, напомнил глава региона.

Губернатор потребовал от глав лично убедиться, достаточно ли снегоуборочной техники у подрядчиков, обеспечены ли они кадрами и противогололедными материалами.

«Объедьте сами все участки подрядных организаций, проверьте готовность и обратите внимание на водителей соответствующей техники, на тех людей, которые ее обслуживают. Технику проверить — одно, но, если у техники нет человека, который на ней работает, значит, эта техника на дороги не выйдет. Обратите на это внимание», — сказал Алексей Текслер.