Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков заострил внимание на вопросе законности деятельности пунктов металлоприема в регионе. Он поручил пресечь нелегальную работу таких пунктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема. Недобросовестные предприниматели не интересуются законностью происхождения сдаваемого металла.
«У владельцев точек металлоприема будут проверяться соответствующие разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования. Генерал Скоков потребовал от руководителей подчиненных подразделений активизировать работу в данном направлении. Действующих нелегальных точек приема металлолома на территории региона быть не должно, отметил начальник главка. С владельцами законных пунктов, наоборот, необходимо проводить профилактическую работу, ориентируя их на оказание содействия сотрудникам полиции в раскрытии имущественных преступлений», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Добавим, в Красноармейском районе обнаружили похищенный «Мерседес», который сдали в пункт разбора на автозапчасти. По подозрению в совершении кражи задержан неработающий и ранее судимый 34-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.