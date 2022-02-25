В Челябинской области проверят законность работы пунктов металлоприема

Поручение дал глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков заострил внимание на вопросе законности деятельности пунктов металлоприема в регионе. Он поручил пресечь нелегальную работу таких пунктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема. Недобросовестные предприниматели не интересуются законностью происхождения сдаваемого металла.

«У владельцев точек металлоприема будут проверяться соответствующие разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования. Генерал Скоков потребовал от руководителей подчиненных подразделений активизировать работу в данном направлении. Действующих нелегальных точек приема металлолома на территории региона быть не должно, отметил начальник главка. С владельцами законных пунктов, наоборот, необходимо проводить профилактическую работу, ориентируя их на оказание содействия сотрудникам полиции в раскрытии имущественных преступлений», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, в Красноармейском районе обнаружили похищенный «Мерседес», который сдали в пункт разбора на автозапчасти. По подозрению в совершении кражи задержан неработающий и ранее судимый 34-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.