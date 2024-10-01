В Челябинской области проверят систему оповещения

Пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о ней

В среду, 2 октября, с 10 утра до 14 часов дня в Челябинской области прозвучат электросирены и громкоговорители.

По радиоприемникам тоже прозвучит информационное сообщение. Кроме того, с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сигнала.

В то же время пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. А в городском транспорте будет транслироваться предупреждающее сообщение. Жителей призывают сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер.