В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября

В этот день завоют сирены и громкоговорители

В Челябинской области 1 октября раздастся вой сирен — так будут проверять систему оповещения населения. Также прозвучит специальное сообщение из громкоговорителей, а по телевизору появится заставка с текстом, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Проверка системы пройдет с 10 до 14 часов. С 10:43 до 10:44 на телеканалах будут транслировать специальное текстовое сообщение, его же озвучат по радио, а с 10:43 до 10:45 информацию о проверке системы воспроизведут домофоны «Интерсвязь».

Также в этот день предупреждение о проверке сирен придет для пользователей мобильного приложения «МЧС России», а на экранах в общественном транспорте появится надпись: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

В местах, где не установлены сирены или не проведено телерадиовещание, проверку осуществят с привлечением ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, предприятий связи.

А в период с 27 сентября по 1 октября южноуральцев начнут предупреждать о грядущей проверке по радио, телеканалам. Прозвучит сообщение: «Министерство общественной безопасности Челябинской области сообщает, что 1 октября 2025 года будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Челябинской области с включением электросирен и громкоговорителей. Информацию принять к сведению. По данному сообщению населению никаких действий не предпринимать».

Напомним, если вы услышали вой сирен, то нужно включить радио или телевизор и прослушать спецсообщение.