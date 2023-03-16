В Челябинской области проверят школу, где педагог поднял руку на ученика

Видео инцидента опубликовано в местном паблике

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В поселке Петропавловском учитель математики подняла руку на ученика. Одноклассники мальчика записали инцидент на видео и выложили в социальные сети. Теперь в учебном заведении ждут проверку.

На видео заснят момент, как педагог подходит к парнишке, дает ребенку пощечину и говорит: «Ты совсем, что ли?» Можно предположить, что рукоприкладство стало ответом на какие-то действия самого ребенка. Но что случилось, никто не объясняет.

По словам родителей, педагог распускает руки не в первый раз. Причиной для жестких мер наказания может стать хулиганство, плохая учеба, отсутствие формы…

Пока журналистам конфликт не комментируют ни сотрудники школы, ни чиновники из управления образования. Завтра с проверкой в Петропавловский собирается ехать детский омбудсмен Евгения Майорова.

Администрация Верхнеуральского района сообщила, что преподаватель написала заявление на увольнение по собственному желанию.