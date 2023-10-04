В Челябинской области проверят работу сирен и громкоговорителей 4 октября

Южноуральцев просят не беспокоиться

Сегодня, 4 октября, в городах и районах Челябинской области проведут плановую проверку готовности системы оповещения населения. В пресс-службе регионального министерства общественной безопасности призвали южноуральцев сохранять спокойствие и подчеркнули, что подобные плановые проверки проводятся дважды в год с целью выявления и замены устаревшего оборудования.

В период с 10 до 14 часов жители региона услышат звуки сирены. Тестовые и проверочные сигналы также запустят в эфире телевидения и через домофоны «Интерсвязи» с 10:43 до 10:44. В это же время пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения.

«Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области»,— уточнили в ведомстве.

Горожанам рекомендуют, услышав звуки сирены, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Оно будет транслироваться на телеканалах «ОТВ», «Россия» и «Россия 24», а также на радио «Россия».

Там, где электросирен нет, сигнал передадут с помощью производственных гудков или транспорта. А тем, кто находится на улице, о проверке сообщат сотрудники экстренных служб при помощи громкоговорителей.