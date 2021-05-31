В Челябинской области проверят на безопасность летние аттракционы

Гостехнадзор осмотрит как действующие, так и новые объекты

Сотрудники Гостехнадзора Челябинской области приступили к проверке развлекательных аттракционов, которые начинают работать в летнее время. Их необходимо зарегистрировать и проверить на безопасность, сообщает Минсельхоз региона.

Обязательная регистрация в 2021 году нужна тем аттракционам, которые вновь вводятся в эксплуатацию. С начала года их зарегистрировано уже 11 (плюс четыре аттракциона были зарегистрированы в конце 2020 года, а первый из них — 8 октября в Катав-Ивановске).

Процесс регистрации состоит из двух этапов: сначала проверяются документы на каждый аттракцион, потом инспекторы выезжают на место установки аттракциона для визуального осмотра и проверки соответствия аттракциона всем требованиям.

Как рассказал заместитель начальника отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора Дмитрий Сидорченко, для регистрации аттракциона владелец или арендатор подает заявление и предоставляет пакет документов, в том числе акт оценки технического состояния аттракциона. Документ выдает специализированная организация, и именно он призван гарантировать безопасную работу аттракциона.





«По документам можно определить соответствие аттракциона всем техническим требованиям, предусмотренным законом. Если по документам всё нормально, назначаем дату осмотра. Обязательно производится пробный запуск, без пассажиров. Уже видно, что есть ответственные владельцы и арендаторы, которые заинтересованы в том, чтобы работать по закону и безопасно, но есть и менее ответственные», — отметил Дмитрий Сидорченко.

В качестве примера ответственного отношения к безопасности предоставляемых услуг можно назвать оперативное устранение серьезного недостатка, обнаруженного инспекторами Гостехнадзора в ходе проверки колеса обозрения в одном из развлекательных парков Челябинска. На этом аттракционе не было специальных редукторов для ручного проворачивания колеса обозрения для высадки пассажиров в случае отключения электричества на объекте. Владелец аттракциона организовал изготовление двух редукторов-лебедок на одном из механических заводов, и в итоге аттракцион зарегистрировали.

Прошедший проверку Гостехнадзора аттракцион отмечается специальным государственным регистрационным знаком, который устанавливается на входе. На этом знаке размещен уникальный QR-код, с помощью которого отдыхающие при желании смогут узнать всю информацию об этом месте развлечения.