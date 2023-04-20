В Челябинской области проверили мигрантов на стройке и овощебазах

Нелегалов может ждать выдворение из страны

На стройплощадке и двух овощебазах в Сосновском районе Челябинской области проверили работников-мигрантов на легальность их пребывания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции и бойцы ОМОН доставили иностранцев в отделение для проверки документов. Нарушителей ждут санкции: от штрафов до выдворения из страны.

Силовики продолжают операцию «Нелегальный мигрант». В пресс-службе региональной полиции заверили, что такая работа проводится на регулярной основе.

Напомним, вчера по итогам первых рейдов в органы внутренних дел доставили более 200 человек, на 57 из них составили административные протоколы за нарушение режима и правил пребывания в России, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, незаконную работу и трудоустройство.