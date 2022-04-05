В Челябинской области проверили готовность сетей связи на случай паводка

Провайдер подготовил запасные дизельные электростанции и передвижные источники питания

К началу паводка, пик которого синоптики прогнозируют в Челябинской области на период с 5 по 15 апреля, компания «Ростелеком» проверила все свои объекты связи, а также подготовила запасные дизельные электростанции и передвижные источники питания. Это позволит жителям Челябинской области в любой ситуации не остаться без интернета, телевидения и сотовой связи, сообщили в пресс-службе провайдера.

Сотрудники компании проверили защищенность линий телекоммуникаций и колодцев кабельной канализации в местах возможного затопления. Все распределительные шкафы защищены, организован отвод талых вод от объектов связи. В случае нештатной ситуации сигнал будет направлен по альтернативному каналу, при этом качество не пострадает.

Однако компания подготовила 80 стационарных дизельных электростанций и более 60 передвижных источников питания, а также создала запас кабельно-проводниковой продукции в случае непредвиденных ситуаций. Подготовлена к возможному восстановлению узлов связи и вся необходимая техника.

«Экипажи подвижных узлов связи и 49 аварийных бригад готовы к оперативному восстановлению инфраструктуры в срок до десяти часов независимо от погоды, времени суток и удаленности населенного пункта. Главная задача проводимых сейчас мероприятий — профилактика аварийных ситуаций на сетях „Ростелекома“ и обеспечение бесперебойной работы интернета, интерактивного телевидения, телефонии и других цифровых сервисов на территории Южного Урала»,— сказал директор челябинского филиала Михаил Сергеев.

Кроме того, «Ростелеком» проинформирует жителей о возможных затоплениях, поскольку сотрудничает с ГУ МЧС России по Челябинской области.