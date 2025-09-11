В Челябинской области проверили готовность более 2 тыс. избирательных участков

Они начнут работу в 8 часов утра 12 сентября

В Челябинской области проверили готовность избирательных участков к выборам-2025. Всего в регионе будут работать 2224 постоянных и 16 временных участков, сообщает избирательная комиссия региона. Посетить их можно будет в течение трех дней, с 12 по 14 сентября, с 8:00 до 20:00 часов.

Накануне, 11 сентября, члены территориальных избирательных комиссий вместе с сотрудниками полиции, МЧС и местных администраций побывали на избирательных участках и оценили, все ли готово к процессу голосования.

На проверку участков выезжала рабочая группа, в состав которой вошли представитель облизбиркома Виталий Шиков, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко и председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко.

Они убедились, что все условия для проведения выборов созданы. В том числе организована доступная среда для голосования маломобильных граждан. Это пандусы, перила, трафареты и брошюры с увеличенным шрифтом, специальные кабины для голосования и дополнительное освещение.

По данным облизбиркома, все избирательные участки готовы к проведению выборов.

Кстати, на этих выборах в Челябинской области впервые проголосуют 39 тысяч молодых избирателей. Для них на память о важном дне приготовили сувениры — спортивные бутылочки. Они достанутся и тем, кто голосует очно, и участникам дистанционного электронного голосования.