В Челябинской области провели интернет и установили видеонаблюдение в 400 школах

Работы провели в рамках нацпрограммы

В Челябинской области «Ростелеком» реализовал крупнейший федеральный проект по оснащению школ цифровой инфраструктурой. В 422 учебных учреждениях провели беспроводной интернет и установили систему видеонаблюдения, сообщает пресс-служба провайдера.

Благодаря доступу к беспроводному интернету инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников.

«В результате масштабного федерального проекта учебные учреждения Челябинской области оборудованы 5958 точками Wi-Fi-доступа. Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса. „Ростелеком“ оснастил входные группы школьных зданий системой видеонаблюдения, установив 1556 камер. Устройства работают в круглосуточном режиме. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных — один месяц», — рассказал директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

Отметим, Челябинская область стала одним из 24 субъектов РФ, где в течение двух лет был реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению базовой безопасности образовательного процесса в школах.