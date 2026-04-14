В Челябинской области провели более 14 тысяч спортивных мероприятий за 2025 год

Челябинская область вошла в рейтинг самых спортивных регионов России. Министерство спорта РФ оценивало субъекты по разным критериям, например по доступности спорта людям разных возрастов, вовлечению жителей, открытию новых объектов и проведению крупных состязаний.

За 2025 год на Южном Урале провели более 14 тысяч спортивных мероприятий: как локальных, так и крупных всероссийских состязаний. Постоянно занимаются спортом более двух миллионов южноуральцев, из них около трех тысяч человек — старше 80 лет.

На территории Челябинской области около 10 тысяч спортсооружений. В прошлом году было построено и реконструировано 16 объектов: четыре ФОКа, лыжная база, лыжероллерная трасса и фиджитал-центр, умная спортивная площадка, семь площадок для сдачи норм ГТО, а также две инклюзивные площадки. Еще 16 объектов были отремонтированы.

Область активно развивает фиджитал-спорт, которым интересуется молодежь.

«К 2030 году должен вырасти уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Ее ключевые показатели по итогам года достигнуты. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. Благодарю субъекты-лидеры и прошу принять системные решения всех остальных», — подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Как отметил министр спорта Михаил Дегтярев, программа «Спорт России» с 2025 года стала комплексной и показывает опережение плана по ключевым показателям.