В Челябинской области проведут заседание белорусских и российских депутатов

Алексей Текслер поддержал инициативу Маргариты Павловой

В Челябинской области в июне, накануне Дня России, планируют провести заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. С инициативой в ходе рабочей встречи с Алексеем Текслером в понедельник, 18 апреля, выступила сенатор Маргарита Павлова. Губернатор поддержал ее предложение, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сейчас на Совет Федерации возложена серьезная нагрузка, как и на Государственную думу. Постоянно принимаются решения по различным мерам поддержки, как для граждан, так и для бизнеса. Совет Федерации постоянно в повестке, тем более вы являетесь членом комитета по обороне и безопасности. Во время проведения специальной военной операции работа этого комитета на особом счету и особо ответственна. Кроме того, вы участвуете в деятельности комиссии по информационной политике парламента, которая направлена на защиту наших жителей от дезинформации, эта работа очень актуальна», — подчеркнул Алексей Текслер.

Маргарита Павлова представила годовой отчет о работе, в котором рассказала о решении основных задач региона и его поддержке на федеральном уровне.

«У сенатора две задачи: это представлять интересы региона, чем мы и занимаемся, и, конечно, реагировать на те актуальные задачи, которые важны для всей страны, в качестве федерального законодателя. Действительно, сейчас на острие вопросы безопасности и защиты суверенитета», — отметила Маргарита Павлова.

Сенатор сообщила, что вошла в состав Парламентского собрания Союза Беларуси и России и предложила провести заседание собрания на территории Челябинской области.

«Вопросы взаимодействия с Республикой Беларусь сейчас очень актуальны по всей повестке — от политической до экономической», — поддержал инициативу губернатор.

В заседании примут участие восемь депутатов — по четыре из России и Беларуси. В начале апреля состоялось аналогичное заседание в Могилеве, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России.