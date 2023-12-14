В Челябинской области протестируют AI-модель распознавания русского жестового языка

Работа нацелена на повышение доступности сервисов и услуг для глухих и слабослышащих

«На Южном Урале технологии искусственного интеллекта активно внедряются практически во всех отраслях экономики и социальной сферы. В экологии это возможность мониторинга захламленности контейнерных площадок, что позволяет фиксировать качество работы региональных операторов, анализируя своевременность вывоза мусора. В сфере транспорта — интеллектуальная транспортная система, позволяющая автоматизировать процессы пассажироперевозок. В медицине — распознавание искусственным интеллектом патологий на рентгеновских снимках, возможность записи на прием к врачу с помощью голосового робота. Очень важно, что внедрение цифровых технологий будет помогать людям с особенностями слуха комфортно чувствовать себя при общении с окружающими»,

— рассказал Игорь Фетисов.