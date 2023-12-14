Сбербанк, министерство социальных отношений и министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Стороны намерены до конца 2024 года провести тестирование AI-модели распознавания русского жестового языка, сообщает пресс-служба челябинского отделения Сбербанка.
Тестирования пройдут с участием учащихся и преподавателей ГБУ СПО «Техникум-интернат инвалидов имени И. И. Шуба». Главная цель — повышение доступности сервисов и услуг для глухих и слабослышащих, а также снижения нагрузки на переводчиков РЖЯ. По итогам тестирования планируется расширить словарь жестов и повысить скорость усвоения профессиональной программы учениками.
В подписании соглашения приняли участие управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина и министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.
«На Южном Урале технологии искусственного интеллекта активно внедряются практически во всех отраслях экономики и социальной сферы. В экологии это возможность мониторинга захламленности контейнерных площадок, что позволяет фиксировать качество работы региональных операторов, анализируя своевременность вывоза мусора. В сфере транспорта — интеллектуальная транспортная система, позволяющая автоматизировать процессы пассажироперевозок. В медицине — распознавание искусственным интеллектом патологий на рентгеновских снимках, возможность записи на прием к врачу с помощью голосового робота. Очень важно, что внедрение цифровых технологий будет помогать людям с особенностями слуха комфортно чувствовать себя при общении с окружающими», — рассказал Игорь Фетисов.
Отметим, что соглашение стало результатом дизайн-сессии по AI-трансформации региона, которая прошла осенью этого года. Правительство Челябинской области и эксперты Сбербанка совместно рассматривали различные сферы применения технологий искусственного интеллекта. На сегодняшний день алгоритм распознает 1600 жестов и преобразовывает в слова до трех жестов в секунду на стандартных персональных компьютерах.
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