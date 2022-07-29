В Челябинской области простятся с погибшим на Украине гвардии капитаном

В Миассе у Евгения Лаптева осталась жена и двое детей

В Миассе простятся с земляком — 36-летним гвардии капитаном Евгением Лаптевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Тело доставят в аэропорт Кольцово сегодня вечером, откуда его отправят в родной город. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе миасского военкомата.

Евгений погиб 20 июля на территории Луганской Народной Республики. В Миассе у капитана остались родители и жена с двумя детьми.

Попрощаться с военнослужащим родные и друзья придут в понедельник, 1 августа, в траурный зал «Мемориала» (микрорайон Машгородок). Начало церемонии в 12:00. Похоронят тело Евгения в поселке Тыелга.