В Челябинской области прошли танковые учения с «Терминатором»

Боевая гусеничная машина полгода проходит опытную эксплуатацию чебаркульскими военными

В Челябинской области прошли учения военнослужащих подразделения танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Отработка блокирования и уничтожения колонны бронетехники при поддержке танков (БМПТ) «Терминатор» прошла успешно, сообщает пресс-служба Цво Минобороны России.

По замыслу учений армейцам предстояло отразить прорыв сил противника, пересекающего открытый участок местности на большой скорости.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода экипажи танков и БМПТ преодолели сложную грязевую трассу с крутыми подъемами и приступили к наблюдению. Получив координаты целей, назначенных к поражению, экипажи танков и БМПТ открыли огонь по бронетехнике противника, сымитированной малоразмерными мишенями. Продвижение передовых групп противника было остановлено прицельными выстрелами из 125-мм гладкоствольного орудия танков м автоматических 30-мм пушек БМПТ. Затем военнослужащие, выполнив скоростной обход остановленной колонны, довершили разгром условного противника, организовав танковую карусель», — рассказала пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.

Воздушную поддержку танкистам оказала пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8. А точность стрельбы на дальности до двух километров была обеспечена многоканальными прицелами «Сосна-У». Разведку с воздуха обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Всего в учениях участвовали более 600 военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

БМПТ «Терминатор» были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.