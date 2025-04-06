В Челябинской области прошли первые ливни с грозами и градом 6 апреля

Непогода обрушилась на села Уйского района

На Южном Урале погода решила поспорить с известным поэтом, который писал о первой грозе в начале мая, и принесла ее в начале апреля. Ливень с громом и молниями сегодня прошел в селах Уйского района, сообщили местные жители нашим коллегам из газеты «Колос».

«Ливень с градом прошел в части территорий Уйского района»,— сообщила Юлия Нестеренко.

Жительница села Кумляк Галина добавила, что у них сегодня была первая гроза.

При этом жители нескольких сел района уточнили, что непогода обошла их стороной.