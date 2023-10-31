В Челябинской области прошли масштабные учения по устранению последствий ДТП

Специалисты разных ведомств оттачивали совместную работу

На участке трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом прошли межведомственные учения. В них участвовали несколько десятков машин и специалисты из разных структур. Ликвидацию последствий крупного ДТП отрабатывали спасатели, медики, полицейские и дорожники, передает корреспондент ИА «Первое областное».



По легенде аварийно-спасательные работы на трассе проводили после столкновения автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей с пострадавшими. И все это при низких температурах. Такие мероприятия позволяют сделать взаимодействие служб максимально эффективным.

«Каждое ДТП на федеральной трассе — чрезвычайная ситуация для нас и всех сопричастных служб. Ее разрешение мы стараемся общими усилиями довести до автоматизма. Мы совершенствуем технологии проведения аварийно-спасательных работ, организации дорожного движения в условиях крупных ДТП, проверяем готовность сил и средств», — отметил начальник дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Антон Бутов.