В Челябинской области прошли акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

Южноуральцы возложили цветы к мемориалам и раздали символичный хлеб

В пятницу, 27 января, по всей стране прошли дни памяти в честь 79-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. К акции присоединились города и районы Челябинской области. Как отметили памятную дату — в подборке ИА «Первое областное».

В Челябинске около монумента с барельефом «Медного всадника» на Ленинградском мосту традиционно состоялось возложение цветов.

В Верхнеуральске прошла акция «Блокадный хлеб». Около супермаркета серебряные волонтеры и сотрудники Комплексного центра рассказали жителям о подвиге людей, а также передали как символ памяти 125 граммов черного хлеба. В пресс-службе администрации района сообщили, что волонтеры также раздавали листовки о прорыве блокады.

В Катав-Ивановском районе провели час истории о блокаде Ленинграда «Блокадной вечности страницы». В библиотеке Юрюзани для детей провели мероприятие «Блокадный хлеб». В Миассе поздравили жителей блокадного Ленинграда. В городе на сегодня проживают восемь блокадников, которым подарили цветы и небольшие подарки. Позже каждый из них получит единовременное пособие.

Как сообщает «Метроград Снежинск», сегодня в супермаркетах и универмагах Снежинска волонтеры предлагают горожанам взять кусок хлеба весом 125 граммов и вспомнить о великом подвиге ленинградцев.

Старшеклассники Еленинской школы прошли исторический квест под названием «Блокадной вечности страницы».

«Команды расшифровывали послание, используя записи сигналов азбуки Морзе, проходили болото и минные поля, определяли суточную норму хлеба для разных категорий населения блокадного Ленинграда, угадывали мелодии военных лет, а также познакомились с героями Ленинградского фронта и с хронологией событий блокадного Ленинграда», — сообщает «Карталинская новь».

История целого города, который 872 дня жил в окружении фашистских захватчиков, до сих пор волнует умы и сердца потомков. Немаловажную роль в тех событиях сыграла Челябинская область, а в самом Челябинске, а точнее на мосту, стоит шестиметровая арка в память о ленинградцах, которые были эвакуированы в наш город для работы на оборонных заводах.

Вместе с южноуральцами они самоотверженно трудились, приближая победу. Информагентство Первое областное собрало эти факты в одной подборке к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.