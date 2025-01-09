В Челябинской области прошла выставка декоративных голубей

Своих питомцев представили 28 голубеводов

В Кусе в 15-й раз прошла традиционная Рождественская выставка голубей, на которой птиц представляют заводчики со всей области. Как рассказали корреспонденты газеты «Жизнь района», в этом году мероприятие посвятили 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

Голубеводы из Бердяуша, Миньяра, Златоуста, Кременкуля, Сатки, Чебаркуля и Миасса показали южноуральцам декоративных и спортивных голубей. Один только кусинский клуб представил 37 клеток с птицами.

Посетители выставки смогли познакомиться с разными видами голубей, подержать пернатых в руках и со всеми сфотографироваться.