В Челябинской области прошла серия профориентационных мероприятий для молодежи

Слушатели узнали о соцпроектировании и как эффективно представить свои идеи на конкурс для получения грантовой поддержки

В Златоусте, Усть-Катаве, Магнитогорске, Сатке, Чебаркуле и других городах Челябинской области прошли профориентационные мероприятия для представителей молодежи от 14 до 35 лет. Организаторами выступили общество «Знание» и министерство молодежи региона, сообщает официальный сайт южноуральского правительства.

Мероприятия состоялись в рамках трека «Знание. Карьера».

Так, в Миассе площадкой перед ребятами выступили замдиректора «Молодежь Южного Урала» Анастасия Калыгина и начальник отдела поддержки добровольчества «Молодежь Южного Урала» Эдуард Гаитов. Спикеры рассказали о достижениях последних лет в молодежной политике. Слушатели узнали о социальном проектировании, поняли, как эффективно представить свои идеи на конкурс для получения грантовой поддержки.

Кроме того, лекторы представили возможности, которые открываются перед молодыми людьми в сфере добровольчества. Они объяснили, как стать волонтером, какие навыки и компетенции можно приобрести, участвуя в этой деятельности, и как построить успешную карьеру в некоммерческих организациях, реализуя социально значимые проекты и внося вклад в развитие общества.

Помимо теоретической части, ребята приняли участие в тренинге «Открываем регион». В формате интерактива они узнали интересные факты о городах Челябинской области и обсудили, какие перспективы для развития есть в разных муниципалитетах региона.

Также спикеры поделились историями успеха лидеров молодежной политики, которые сейчас являются руководителями крупных общественных организаций.

«В своих лекциях мы уделяем особое внимание авторской позиции, необходимости двигаться вперед, проявлять активность, замечать открывающиеся возможности и формированию команды единомышленников. Именно это отличает наши лекции от других образовательных программ. Проект „Друг с юга Урала“ — это не просто набор теоретических знаний, это вдохновляющая история, призванная убедить молодых людей в их уникальности, таланте и способности стать творцами позитивных изменений в регионе», — подчеркнула Анастасия Калыгина.