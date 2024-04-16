В Челябинской области прошла первая гроза 16 апреля

Для второго весеннего месяца это нечастое явление

Сегодня, 16 апреля, атлантический циклон принес в Челябинскую область не только дожди и ливни, но и первую грозу. Это погодное явление было зафиксировано в Катав-Ивановске, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«На Южном Урале грозы чаще отмечаются в горных районах, в Катав-Ивановске первые грозы начинаются обычно в начале мая или в последней декаде апреля. Апрельские грозы в Челябинске достаточно редкое явление: по данным метеорологического справочника, в апреле зафиксировано всего три грозы — в 1970, 2018 и 2023 годах. В прошлом году первая гроза наблюдалась 21 апреля»,— рассказали синоптики.

В областном Гидрометцентре рассказали, что грозы обычно возникают при высокой неустойчивости воздуха, которая появляется на фоне высокой влажности воздуха и большой разницы температур. Прогнозировать грозы синоптикам помогают радиолокаторы и спутниковые снимки.