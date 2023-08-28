В Челябинской области прошел XI слет педагогов

Взрослые обсудили проблемы современной школы

На Южном Урале прошел XI слет педагогических работников «Умное образование: от идеи — к действиям». Участниками слета стали 160 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, сообщает профсоюз работников народного образования и науки Челябинской области.

Четыре дня взрослые обсуждали проблемы системы образования и искали пути развития отрасли.

Одним из знаковых мероприятий слета стал разговор без галстуков с руководителями системы образования региона. Педагоги поставили перед Минобром и другими организациями непростые вопросы о содержании рабочих программ, о внедрении электронных журналов, о системе формирования оплаты труда педработников. Кроме того, говорили о защите педагогов от детей с девиантным поведением. Также подняли тему установления педагогического стажа для школьных психологов.

Во время слета педагоги участвовали в нескольких мастер-классах и в профсоюзном квизе, выполнили конкурсное задание «Педагогический СТиЭМ „Звонок с урока на урок“», провели педагогические Олимпийские игры, КВН, изучили презентацию Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», пообщались, поговорили о наболевшем, зарядились энергией и знаниями на новый учебный год.

«Слет дает возможность участникам проявить свое творческое начало. Я желаю нашим педагогам, чтобы то настроение, которое у них сегодня, — замечательное, эмоциональное, позитивное — сохранилось до конца учебного года», — обратился к участникам председатель Челябинской региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников.

Между тем юрист Федерации профсоюзов Челябинской области назвала пять законных способов не ходить на работу 1 сентября.

