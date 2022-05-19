В Челябинской области прошел первый день ОГЭ по иностранным языкам

Экзамен в регионе писали 1,4 тысячи девятиклассников

В Челябинской области 19 мая прошел первый день ОГЭ. Девятиклассники писали экзамены по иностранным языкам. В Минобрнауки области сообщили, что первый день ГИА прошел без проблем и серьезных нарушений.



Экзамены прошли в 62 пунктах по всей области, экзамен написали 1,4 тысячи школьников.

Экзамен по иностранному языку состоит из двух частей. В первой части выпускник письменно отвечает на вопросы с кратким и развернутым ответом, а во второй — нужно отвечать устно отвечать на вопросы на компьютере. На выполнение письменной части экзамена участнику дается два часа (120 минут), на ответ устной части отводится 15 минут.





20 мая пройдет второй день сдачи ОГЭ по иностранным языкам. В нем примут участие более тысячи человек. Дальше выпускников девятых классов ждет экзамен по математике. Он пройдет 23 и 24 мая.