В Челябинской области прошел крупный град

Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях

Текущая неделя в Челябинской области завершается непогодой. Сегодня южноуральцам обещают дожди и грозы, а в минувшую пятницу жители Миасса сообщили, что в нескольких поселках выпал крупный град. Сообщения и фотографии они опубликовали в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«13 мая, село Черновское, град с горох!»— написал пользователь Андрей Трушков.

Как оказалось, град в тот день прошел не только в селе Черновское.

«В поселке Тургояк тоже был град, правда, некрупный»,— написала Татьяна Булатова.

«На дачах Бызгун тоже хороший град прошел»,— добавила пользователь Анастасия Гребенюк.

Жители Старого города также сообщили об осадках, но добавили, что град был не такой крупный, как в селе Черновское.