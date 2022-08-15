В Челябинской области прошел конкурс для детей и подростков «Уральский батыр»

В проекте приняли участие юные жители шести территорий региона

В Челябинской области состоялся финал этнического конкурса «Уральский батыр». Участники подготовили яркие номера, ребят приехали поддержать родители и друзья, а также военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии. Перед этим конкурсанты прошли мастер-классы по хореографии, актерскому и ораторскому мастерству, сообщает газета «Уралым».

В рамках этнического проекта участники освоили стрельбу из традиционного башкирского лука, продемонстрировали силу и сноровку в борьбе на поясах курэш вместе с заслуженным тренером России Морисом Юсуповым. Также подростки занимались на настоящих военных симуляторах и разбирали и собирали автомат Калашникова на скорость. В программу вошли просветительские лекции от заместителя председателя областного курултая Амура Хабибуллина и председателя собрания депутатов Чебаркуля Николай Баландина. В музее военной части для детей провели экскурсию.

«Ребята здесь в военной части максимально мобилизовались и сдружились. Я думаю, что эту дружбу они пронесут через всю жизнь, будут с удовольствием вспоминать наш проект», — рассказал председатель исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Морис Юсупов.

Также в рамках проекта юные батыры изучали принципы строевой подготовки и занимались рукопашным боем.

Добавим, этноконкурс «Уральский батыр» направлен на выявление и поддержку талантливых и всесторонне развитых детей и подростков Челябинской области из башкирских семей.