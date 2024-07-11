В Челябинской области пропала 14-летняя спортсменка

Последний раз ее видели в Аргаяшском районе

В Челябинской области разыскивают 14-летнюю школьницу спортивного телосложения. С 8 июля о ее местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».



Последний раз Марию В. видели в Цветочном переулке поселка Райского Аргаяшского района.

Девушка имеет спортивное телосложение, рыжие волосы ниже плеч, а также шрамы над левой бровью, в затылочной части и на руках до локтя. Во что была одета девушка, неизвестно.

Напомним, что в настоящее время продолжаются поиски Арслана Мохаммади, который пропал 6 июля в Еткульском районе.