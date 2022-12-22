В Челябинской области прокуратура заставила очистить мост от наледи после падения школьника

Объект не очищали от снега и льда

В Златоусте после вмешательства транспортной прокуратуры привели в порядок пешеходный железнодорожный мост. Ранее на нем получил травму после падения девятиклассник, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Проверка установила, что работники ОАО «РЖД» мост от снега и наледи не очищали. В адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры внесли представление об устранении нарушений.

«После вмешательства прокурора мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, в суд направлен иск о взыскании в пользу подростка компенсации морального вреда, затрат на лечение и за повреждение верхней одежды ребенка.