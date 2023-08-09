В Челябинской области прокуратура взяла на контроль дело по факту гибели ребенка после пожара

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Брединского района взяла на контроль расследование уголовного дела после того, как в больнице с 90% ожогов тела погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, что 3 августа в одном из частных домов поселка Маяк произошел пожар. Загорелся диван на кухне. На нем находился двухлетний ребенок, за которым никто на тот момент не присматривал.

После пожара малыша доставили в больницу, но спасти не смогли.

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).