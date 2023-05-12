В Челябинской области прокуратура проверит жалобы селян на ветхую кровлю в школе

Ведомство намерено привлечь Роспотребнадзор

Жители поселка Атамановского Брединского района накануне показали состояние местной школы. Плесень, подтеки на стенах и ведра на полу — это последствия ветхой кровли в здании, где расположена школа. ИА «Первое областное» родители учащихся рассказали, что дети дышат в классах сыростью. Теперь санитарным состоянием образовательного учреждения заинтересовалась прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В прокуратуре Брединского района отреагировали на публикации в СМИ о состоянии школы поселка Атамановского. Проверку проведут с привлечением специалистов территориального Роспотребнадзора. Экспертиза покажет, соблюдались ли в образовательном учреждении требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

После этого будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. ИА «Первое областное» жительница поселка Екатерина Крайнова рассказала, что крыша школы протекает уже давно.

«В любой момент могут обрушиться плиты. В классах потолок тоже протекает, учителя боятся включить свет, так как все замыкает», — сетует она.

Женщина написала посты о состоянии школы и в социальных сетях. По данным местной администрации, кровлю отремонтируют уже в этом году. Деньги на работы выделили.