В Челябинской области прокуратура проверит дома для сирот с утеплителем из картона

Общественники утверждают, что людям выдали «летние домики»

В Чесменском районе в 2015 году сиротам выделили жилье — коттеджи на четыре квартиры. Общественники Народного фронта утверждают, что дома почти сразу стали разрушаться, а в утеплителе жилья обнаружили картонные коробки от сока. По данному факту прокуратура Челябинской области проводит проверку, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

По словам активистов, в общей сложности на жилье для сирот потратили порядка 32 миллионов рублей. В итоге сироты получили дома с разваливающимся фундаментом, замерзающими стенами и крышей, а внутренняя отделка не продержалась и сезон.

Члены регионального отделения Народного фронта потребовали проверить рациональность расходования бюджетных средств.

«Прокуратурой Чесменского района с ноября проводится проверка по факту нарушений жилищных прав детей-сирот, в рамках которой опрашиваются все лица, получившие жилье. Также в суде находится на рассмотрении иск прокурора об обязании администрации провести оценку жилых помещений на предмет их пригодности для проживания», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главе администрации Чесменского района внесено представление об устранении нарушений закона. Также в настоящее время следственным комитетом расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).