В Челябинской области прокуратура помогает своими сигналами региональным властям

Заместитель генпрокурора РФ положительно оценил работу областного правительства

Проблемы дефицита медицинских кадров, ЖКХ, долевое строительство и обеспечение лекарствами — все это стало темами обсуждения между губернатором Алексеем Текслером и заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, высокопоставленный представитель надзорного ведомства отметил значительную работу, проделанную региональными властями по этим направлениям. Глава региона подчеркнул, что прокуратура помогает своими сигналами в проработке различных вопросов.

В сфере ЖКХ стороны остановились на проблематике долгов за поставленные ресурсы, состоянии инфраструктуры, качестве питьевой воды и подготовке к отопительному сезону. Алексей Текслер заявил, что по долгам за энергоресурсы отмечена положительная динамика. Регион плотно занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры, а в осенне-зимний период уже зашли все южноуральские муниципалитеты.

«В вопросах ЖКХ работа колоссальная проводится, и мы это видим. Есть недостатки, но есть и резервы», — оценил Сергей Зайцев.

На встрече детально рассмотрели вопрос в здравоохранении. По решению губернатора было увеличено финансирование на покупку лекарств для льготников. Обсудили формирование запаса медикаментов, обеспечение инвалидов средствами реабилитации и пути преодоления дефицита медицинских кадров. Кроме того, стороны затронули проблемы защиты прав дольщиков и переселения из аварийного жилья. На особом контроле региональные власти держат обращения участников СВО и их семей.





«Все органы исполнительной власти ориентирую на оперативное и содержательное реагирование на сигналы, которые идут со стороны прокуратуры. В целом держим на контроле ситуацию со здравоохранением, транспортом, состоянием дорог. Жители отмечают, что в целом в регионе ситуация улучшается. Хотя всегда есть чем заниматься, органы прокуратуры нам помогают сигналами, которые мы отрабатываем, за это отдельное спасибо. Считаю, что наше взаимодействие дает положительный результат», — сказал глава региона.