В Челябинской области проходят Петровские образовательные чтения

По итогам конференции выпустят сборник материалов

Сегодня, 16 октября, в Челябинской области стартовали Петровские образовательные чтения. Это ежегодный общественно-церковный форум о духовно-нравственных ценностях. Основные события проходят в Магнитогорске и Верхнеуральске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году запланировано более 50 мероприятий, мастер-классов, выставок, творческих лабораторий, круглых столов, лекций.

«Участники затронут самые актуальные проблемы образования, педагогики, культуры, истории и патриотического воспитания молодежи. Символично, что мы говорим о духовно-нравственных ценностях в год 80-летия Великой Победы в городе трудовой доблести Магнитогорске», — подчеркнул на открытии Петровских чтений губернатор Алексей Текслер.

Глава региона привел примеры подвига южноуральцев разных национальностей, которые указывают на единственно верный путь развития общества. Это мир, согласие между нациями и конфессиями, сплоченность людей ради защиты интересов страны, сохранения веры, традиций и культуры наших народов.

«Петровские чтения приобрели международное значение. Чтения проходят в рамках празднования Дней святых Челябинской митрополии. Список этих святых возглавляет священномученик Петр — митрополит Крутицкий, который здесь, на Южном Урале, пострадал за веру Христову», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Митрополит Петр Крутицкий возглавлял Русскую православную церковь в сложное для нее время — в 1925—1937 годах.

Также на открытии выступил Ринат хаджи-хазрат Раев. Он отметил, что молодежь Южного Урала нужно сориентировать на ценности, прописанные в священных писаниях.

«Ключевые ценности не только консолидируют наше общество — многие служат прочным фундаментом для дальнейшего развития демократического государства, становятся основной гражданской солидарности», — отметил главный муфтий УрФО.

Конференция проходит в 13-й раз. По ее итогам выпустят сборник образовательных материалов.